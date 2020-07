O vereador Lacimar Cezário da Silva, de Itaúna, teve o mandato cassado durante reunião extraordinária realizada nessa quinta-feira (9) na Câmara.

A comissão processante foi formada por causa da denúncia de quebra de decoro parlamentar por suposta prática de desvio de remuneração de assessor de gabinete em benefício dele, conhecido como “rachadinha”.

Após a argumentação da defesa de Lacimar, os parlamentares votaram pela cassação do vereador por 16 votos favoráveis e uma abstenção.

A comissão processante protocolou o relatório final em maio, e uma sessão ordinária tinha sido marcada para o dia 27 do mesmo mês para votar e decidir sobre a cassação.

No entanto, o parlamentar entrou com um mandado de segurança na Justiça que concedeu uma liminar suspendendo os trabalhos da Comissão Processante. A liminar, no entanto, foi revogada na sexta-feira (3) e o processo foi retomado.

Defesa

Por orientação da procuradoria, a comissão diretora indeferiu as três questões de ordem apresentadas pelo advogado de defesa do vereador, Peter Gabriel Gonçalves. Todas questões de ordem foram relativas à posse dos vereadores suplentes, Pedro Paulo Pinto, Francis José Saldanha e Leonardo Santos Rosemburg, que participaram da reunião substituindo, respectivamente, Lacimar Cezário, o denunciado, Otacília Barbosa e Gláucia Santiago.

