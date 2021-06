O vereador da cidade de Luz, Aldair Paula Duarte (Pretinho do Zeca) morreu na manhã desta quinta-feira (17) de Covid-19.

Segundo publicação do Jornal Visão, Pretinho do Zeca estava internado em Santo Antônio do Monte há cerca 40 dias e não resistiu às complicações da Covid-19. A informação foi divulgada pelo irmão do vereador, Altair Duarte (Taia).

Pretinho do Zeca tinha 53 anos, era natural de Luz e também era comerciante. O vereador do partido Republicanos foi eleito em 2020 com 361 votos.

Fonte: TV Bambuí