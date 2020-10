Antecipando-se à votação para abertura de processo de cassação, o vereador Josué Campos Narciso (PP) entregou nessa quinta-feira (29) carta de renúncia à Câmara Municipal de Varginha.

O candidato à reeleição é suspeito de importunação sexual contra adolescentes de 18 e 15 anos. As garotas treinam vôlei em uma quadra do município e, no domingo (25), denunciaram que o homem pediu a elas que experimentassem um uniforme recém-obtido com patrocínio, mas sem calcinha e sutiã. À polícia, elas disseram que o vereador se escondeu no teto do banheiro para espiá-las durante a troca de roupa.

Em sessão extraordinária nessa quinta-feira, ocorreria a votação para abertura do processo de cassação do vereador, conhecido como Zué do Esporte (PP), por quebra de decoro parlamentar em relação à denúncia de importunação sexual e também de crime eleitoral – isto porque a polícia encontrou ampla quantidade de material eleitoral estocado enquanto eram feitas buscas para recolhimento de provas em relação à acusação das adolescentes. Entretanto, logo após a leitura do pedido de instauração de inquérito para cassação, o secretário da Câmara, Dudu Ottoni (PTB), apresentou a carta de renúncia através da qual o suspeito declara inocência e alega ter decidido abdicar do cargo para dedicar-se em tempo integral à própria defesa.

Por meio do documento, entregue na tarde dessa quinta, Josué Campos Narciso (PP) argumenta que provará não ter cometido crime contra as adolescentes. “Agradeço a todos os meus eleitores pela confiança depositada em mim durante esses anos em que me dediquei a fazem o bem em prol da sociedade. Registro que essa renúncia é motivada para que eu possa exercer de maneira tranquila e transparente a ampla defesa dos fatos que a mim estão sendo imputados (…). Declaro inocência sobre as acusações”, esclareceu.