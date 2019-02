Um desentendimento em um bloco de pré-carnaval entre um vereador e um secretário municipal de Divinópolis acabou na delegacia de polícia.

O vereador Matheus Costa (PPS) registrou um Boletim de Ocorrências contra o secretário municipal de Esporte e Juventude, Ewerton Dutra, por ameaça injúria e difamação.

De acordo com o B.O., a vítima relata que foi ameaçada durante as festividades em um bloco de rua, quando o secretário com dedo em riste, xingou o parlamentar com palavra de baixo calão e a ameaçou dizendo que ele tem teto de vidro.

Aos portais O Tempo e Divinews, Matheus alegou que as intimidações se deram depois de um pronunciamento feito por ele na tribuna da Câmara Municipal. “Na [última] terça-feira, denunciei o que a cidade inteira já sabe, que o secretário só foi nomeado por ser cunhado do doutor Rinaldo, que é vice-prefeito. Ele não tem atuação na área”, argumentou o vereador ao portal O Tempo.

O parlamentar aproveitou ainda para reclamar das nomeações feitas pelo Executivo. “A filha do prefeito é Secretário de Obras e os sobrinhos dele também atuam na prefeitura”, apontou Matheus.

Ao O Tempo, o secretário Ewerton Dutra alegou que foi mal interpretado pelo vereador. “Eu fiz uma brincadeira com ele, só que ele quis levar para esse caminho. Não queria ofender nem ele, nem a mãe dele, que nem conheço. Ele estava com um amigo meu e outra pessoa que eu conheço; como eu cheguei brincando com esses dois, brinquei com ele também, aí ele disse que eu estava ofendendo, mas eu estava só brincando. Brinquei na hora errada e com a pessoa errada”, defendeu-se.

Procurada a Prefeitura de Divinópolis informou, por meio da assessoria de imprensa, que não iria se manifestar sobre o caso, uma vez que Mendonça não estava no evento como secretário. Sobre as indicações do prefeito, órgão afirmou que não se trata de nepotismo porque as nomeações são para cargos de agente político, e não comissionados.

