O líder do DEM na Câmara Municipal de Salvador, vereador Alexandre Aleluia, entrou com uma ação na Justiça para impedir que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva receba o título de doutor honoris causa da Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB).

A homenagem ao ex-presidente está marcada para sexta-feira (18), dia que Lula desembarca em Cruz das Almas, no interior da Bahia.

A visita de Lula a Cruz das Almas faz parte do roteiro da caravana que o ex-presidente começa nesta quinta-feira (17) ao noves estados do nordeste. A previsão é que Lula retorne a São Paulo no dia 9 de setembro.

Justificativa