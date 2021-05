Na quinta-feira passada (29), o portal divulgou reportagem sobre o aumento da tarifa de água anunciada pela Agência Reguladora ligada ao Saae em 14,68%. No site da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, constava a minuta da nota técnica ARISB-MG 150/2021 e a consulta pública 104/2021 referentes aos estudos econômico-financeiros relativos às tarifas de água e esgoto do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), que se concluem determinando o reajuste nas tarifas atuais, de no mínimo 14,68%.

Tais estudos técnicos foram feitos em atendimento à consulta formulada pelo Saae por meio do ofício 051/2021, de 10 de março de 2021, em que se pede o estudo econômico-financeiro com o objetivo de avaliar o equilíbrio na prestação de serviços e eventual revisão das tarifas de serviços públicos de água e esgoto atualmente em vigor.

Em decorrência do reajuste, o vereador Cid Corrêa protocolou na terça-feira (4), junto ao Ministério Público de Formiga, uma representação solicitando o ajuizamento de uma Ação Civil Pública para que seja impedido o aumento da tarifa.

De acordo com o vereador, o aumento é desproporcional e abusivo, o que, em plena pandemia, é uma injustiça social, haja vista que o INPC acumulado dos últimos 12 meses foi de 6,94%, sendo que o INPC de março de 2021 foi de 0,86% e de todo o ano de 2021 – até hoje – foi de 1,96%.