O Partido Comunista do Brasil (PCdoB), na pessoa do presidente estadual da sigla, Wadson Ribeiro, convidou o vereador de Formiga, Marcelo Fernandes (PCdoB), a ser candidato a deputado estadual por Minas Gerais. O convite, segundo o partido, é um reconhecimento do trabalho do vereador na cidade.

Ex-Secretário de Estado de Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais, Wadson disse que a presença de Marcelo na chapa de pré-candidatos a deputado estadual reforça o compromisso do partido em busca de nomes que defendem o desenvolvimento do estado e os interesses do povo.

“Queremos o Marcelo em nossa chapa por causa do seu perfil trabalhador. Em seu trabalho na Câmara de Vereadores ele mostrou que não se omite diante os problemas e se diferencia pelo caráter e ética”, afirmou. “Temos certeza que ele pode representar o partido e os mineiros na Assembleia Legislativa de forma digna”, finalizou.

Em seu primeiro mandato como vereador, Marcelo demonstrou motivação pelo desafio proposto e a oportunidade de defender a cidade de Formiga no âmbito estadual. “Foi uma grande honra receber esse convite por parte do PCdoB. Tenho trabalhado bastante para cumprir com meu dever como vereador e este convite é uma demonstração de que estou conseguindo servir bem ao povo de Formiga,” disse.

Trabalho em Formiga

Enquanto deputado federal, Wadson Ribeiro enviou emendas parlamentares para Formiga por meio do mandato do vereador Marcelo. Em uma oportunidade, foi destinado o valor de R$987.600 para a pavimentação de dez ruas. O presidente estadual do PCdoB também solicitou uma ambulância para o município.

