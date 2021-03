Nesse domingo (29), após receber uma denúncia de um seguidor nas redes sociais, o vereador Diego Espino (PSL – Divinópolis) foi até Carmo da Mata averiguar a situação da Santa Casa da cidade.

O município faz parte da Macrorregião Oeste, que se encontra na Onda Roxa com superlotação na maioria dos hospitais públicos e privados.

Porém, o que o vereador encontrou no Hospital Olinto Ferreira foi uma cena completamente diferente: um hospital com diversos leitos de enfermaria prontos para serem ocupados, mas totalmente vazios.

O edil compartilhou em suas redes sociais uma transmissão ao vivo diretamente da unidade, onde é possível constatar as alegações do denunciante.

Diego Espino mostrou-se bastante indignado com a situação, visto que a cidade de Divinópolis atualmente está com mais de 100% de seus leitos ocupados, enquanto um município que faz parte da mesma região possui dezenas de vagas de enfermaria – que poderiam estar sendo usadas para salvar vidas durante a pandemia – totalmente desocupadas.

De acordo com moradores e funcionários do hospital, a condição atual é decorrente da falta de verbas estaduais para investimento. Na transmissão, Espino cobra uma atitude do governador Romeu Zema para regularizar a situação da Santa Casa de Carmo da Mata, pois enquanto toda a Macrorregião sofre com o avanço da pandemia e hospitais lotados, um espaço que poderia ser útil para o tratamento da população encontra-se totalmente inutilizado.

Fonte: Portal G37