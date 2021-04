O Vereador Flávio Couto propôs que a Viação Formiga utilize a tribuna do povo para explicar na Câmara, durante a reunião na próxima segunda-feira, a real situação do transporte público no município, para que assim, caso a situação não se regularize, tanto os vereadores, quanto o prefeito, já fiquem cientes que a retirada dos coletivos em Formiga acarretará problemas para a população, uma vez que cerca de 70% da população formiguense depende exclusivamente dos coletivos para se locomoverem.

Entenda o caso:

Como o Portal informou, na terça feira (20), representantes da Viação Formiga, empresa que no município detém a concessão e exploração do transporte público municipal, os vereadores (Flávio Martins, Flávio Couto, Luciano do Gás, Marcelo Fernandes e a assessora do vereador Luís Carlos Tocão, acompanhados do Chefe do Transporte (Daniel), estiveram reunidos para se inteirarem das reivindicações e dados contábeis, apresentados pela Viação Formiga, em busca de reajuste das tarifas hoje vigentes.

Com planilhas bem elaboradas, os representantes da Viação mostraram aos presentes, dados concretos que comprovam o prejuízo que tem sido arcado pela concessionária em razão de fatores diversos como:

1 – Diminuição acentuada do volume de passageiros no último ano, por razões da pandemia;

2 – Aumento de combustíveis e outros insumos indispensáveis à manutenção dos veículos;

3 – Aumento sensível do número de passageiros que se valem da gratuidade;

4 – Não reajuste dos preços há mais de ano;

5 – Concorrência na busca de passageiros por moto-taxis, taxis e veículos particulares (Uber e outros).