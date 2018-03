Da redação – Últimas Notícias

Na reunião da Câmara Municipal, desta semana, durante os pedidos de providências, a vereadora Joice Alvarenga cobrou, com muita ênfase, o que outros vereadores já vinham reclamando durante várias reuniões ordinárias, sobre a gestão da secretária de Gestão Ambiental, Giovana Borges.

“Realmente está difícil de receber as respostas dos pedidos de providências feitos à Prefeitura. Solicitei a limpeza ao redor da caixa d’água no bairro Ércio Rocha, que se encontra em situação de risco por causa da vegetação que cresceu e também do lixo acumulado no local. Resposta nenhuma”.

Sobre o termo ‘forasteiros’, por ela mencionado em fala anterior e criticado pelo líder Mauro César, Joice respondeu: “desde que a pessoa trabalhe com responsabilidade e cumpra com sem papel isso não é problema. Ocorre que na Secretaria de Gestão Ambiental, me parece que temos uma pessoa estranha à terra de Formiga, que não está cuidando de nossa cidade. O que parece é que nossa cidade é estranha a essa pessoa. O que estamos questionando é como os que vêm de fora tratam a nossa cidade, e quando a cidade é tratada de forma estranha, isso machuca a gente”.

Ela lembrou ainda que Formiga tem muita gente capacitada para gerir a pasta de Gestão Ambiental. “… Gente que entende profundamente sobre o assunto. Se estivesse à frente da pasta uma pessoa técnica e comprometida com a cidade, que não percebesse Formiga de forma estranha, eu não questionaria isso. Mas me parece que está faltando carinho Giovana com a nossa terra; cuidado com o povo de Formiga, zelo com a pasta que lhe foi confiada pelo prefeito. Cuide bem desta terra, pois ela te recebeu de braços abertos e esperamos que seu trabalho seja desenvolvido por aqui de forma responsável e carinhosa”, disse.

Confira a fala de Joice na reunião dessa semana: