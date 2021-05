Na manhã dessa terça-feira (18), o presidente da Câmara Municipal de Arcos, Ronaldo Ribeiro, e os vereadores Carlos Antônio da Silva e João Paulo Ferreira visitaram a Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) na cidade de Bom Despacho. O objetivo da missão foi reivindicar melhorias para a BR-354, mais especificamente entre os quilômetros 473 e 476 (trecho que corta a cidade), objetivando dotar o local de mais segurança e fluidez no tráfego intenso.

Os vereadores foram recepcionados pelo executivo da empresa, Rogério Chaves Molina, que acompanhou atentamente a demanda apresentada pelos edis, se prontificando em estudar as solicitações de iniciativas pontuais no referido trecho, tais como implantação de semáforos e redutores de velocidade, além de estratégias para minimizar os congestionamentos, em horários de pico, em pontos como Pulo do Gato, próximo à PUC e ao Posto Teixeirinha. Vale destacar que esses três locais são responsáveis pela maior retenção de veículos leves e pesados, e onde se verifica grande número de acidentes, inclusive fatais, como o ocorrido na semana passada.

Compromisso

Rogério Molina reconheceu a gravidade da situação na BR 354, e prometeu se empenhar junto à diretoria do DNIT para uma solução a curto e médio prazos, capaz de resolver de vez o que chamou de “zonas urbanas de estrangulamento de trânsito”. Junte-se a isso a existência da linha férrea que corta a cidade, causando também impacto direto na retenção de veículos e transeuntes, principalmente nos períodos de realização de manobras das composições. É bom lembrar que o pátio de manobras da rede ferroviária está localizado bem próximo à BR-354, o que causa enorme transtorno à fluidez do tráfego de quem precisa se deslocar sentido bairros-centro e vice-versa.