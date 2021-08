Os vereadores de Viçosa, na Zona da Mata, devem analisar hoje veto da prefeitura sobre projeto de lei que combate a homofobia na cidade. O texto foi barrado por inconstitucionalidade, já que a Procuradoria Geral do Município alegou “vícios de origens técnicas e jurídicas no texto”. Para derrubar o veto, são necessários oito votos dos 15 vereadores do município.

A vereadora Vanja Aguiar (PSD) disse, em nota, que o veto é natural do processo legislativo, mas que a decisão do prefeito “se apegou em tecnicismo exacerbado, sem qualquer razão”. A parlamentar ponderou que não tem vaidade de ser autora do projeto e que a nova proposta terá o apoio dela.

Após o veto, a prefeitura enviou uma proposta semelhante ao Legislativo, mas que ainda não foi apreciada. Segundo nota do Executivo de Viçosa, “por se tratar de tema relevante e atual para a sociedade, a administração entende que qualquer legislação aprovada necessita ser, de fato, aplicável”. “Em nenhum momento a administração teceu críticas ou se manifestou contrária ao mérito e à causa defendida no projeto, considerada, pela atual gestão, como extremamente importante”, diz o comunicado.