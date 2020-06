Vinte e nove servidores, sete vereadores e três funcionários de empresas terceirizadas que frequentaram a sede da Câmara de Formiga nos últimos dias foram submetidos na tarde desta quarta-feira (24), ao teste para o novo coronavírus.

Após a confirmação do contágio de Covid-19 por parte do secretário municipal de Saúde, Leandro Pimentel, nesta semana, a Mesa Diretora da Casa entrou em contato com a Secretaria de Saúde para ver a possibilidade de fazer testes, já que alguns vereadores tiveram contato com o secretário na semana passada.

A pasta concordou sobre a importância de realizar os exames e enviou o médico Sérgio Santos e a técnica em enfermagem Silmara Silva Olivério Teixeira ao Legislativo. Todos os testes tiveram resultado negativo para a Covid-19. A Câmara não informou se alguns dos testados apresentava algum sintoma gripal.

Foram disponibilizados testes para todos servidores e vereadores. No entanto, os vereadores Cabo Cunha, Joice Alvarenga e Sidney Ferreira alegaram que já haviam feito exame recentemente.