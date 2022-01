Até o dia 29 de janeiro, vereadores, servidores, colaboradores terceirizados e prestadores de serviços terão que apresentar comprovante de vacinação para entrarem na Câmara Municipal de Divinópolis.

A medida divulgada nesta terça-feira (25) foi estabelecida por meio de portaria já publicada no Diário Oficial do Municípios. No comprovante deve constar as duas doses aplicadas e a dose reforço dentro do período programado.

A portaria nº CM-021/2022 estabelece também orientações e regras de afastamento de servidores e agentes políticos que tiveram teste detectável pelo método RT-PCR ou teste para detecção de antígeno para SARS-CoV-2.

As alternativas visam barrar o avanço do vírus, considerando o aumento dos casos de notificações neste mês. Só nas últimas duas semanas a Vigilância foi notificada de 21 casos de Covid-19 na Câmara. Nesta semana, pelo menos mais seis servidores foram afastados pelas confirmações de testagem positiva.