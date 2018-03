Todo ano, a Câmara Municipal de Formiga concede, no mês de março, o título “Mulher Cidadã”. A outorga é feita a uma mulher escolhida por cada um dos vereadores e que contribuam com o desenvolvimento da sociedade formiguense.

Entrega da honraria será feita durante a próxima reunião ordinária da Câmara Municipal, na segunda-feira (19), às 19h

Além da concessão do título, também haverá uma homenagem especial para as mulheres que ocupam cadeira no Legislativo: as vereadoras Joice Alvarenga/PT e Wilse Marques/PP. Elas ocuparão a Tribuna do Povo para falar sobre a importância da mulher no mundo atual.

Mulheres que receberão o título de ‘Mulher Cidadã’

Evandro Donizetti da Cunha (Piruca/PSL) – Heloisa de Carvalho Calcagno

Flávio Martins/PSC – Darci Tomé Fonseca da Silva

Flávio Couto/PSC – Marcela Moura Pinto

Joice Alvarenga/PT – Cláudia Beatriz Dalariva

José Geraldo da Cunha (Cabo Cunha) – Terezinha Faria Resende

Marcelo Fernandes/PCdoB – Maria Amada

Mauro César/SD – Marilene Ivana Santos

Sandromar Evandro Vieira (Sandrinho da Looping/PDT) – Maysa Fernandes Lima

Sidney Ferreira/PDT – Divina Solange do Nascimento

Wilse Marques/PP – Jaqueline Oliveira Azevedo