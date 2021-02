O Centro Universitário de Formiga promove, entre os dias 2 e 12 de fevereiro, o Vestibular Agendado 2021. A inscrição é gratuita e pode ser feita no site www.uniformg.edu.br e na CAE – Central de Atendimento ao Estudante, no prédio 1, 1o andar do campus universitário.

A instituição está localizada na Av. Dr. Arnaldo de Senna, 328, Bairro Palmeiras, Formiga – MG. O expediente é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Em todos os horários de atendimento presencial serão tomadas medidas preventivas contra o novo coronavírus.

O processo seletivo agendado oferece a oportunidade aos candidatos de escolher a data e horário para a realização da prova, que será remotamente por meio de plataforma on-line. O candidato será submetido a uma única prova de redação no valor de 50 pontos.

Na realização da prova on-line, problemas técnicos com equipamentos e/ou internet são de responsabilidade do candidato, tendo em vista que a prova on-line será feita fora do campus universitário com recursos próprios do candidato.