O Vestibular do Unifor-MG será realizado neste domingo (27) das 9h às 13h. Os interessados podem fazer a inscrição neste sábado (26), no campus, das 8h às 18h, e nos pontos de inscrições em Formiga e em Divinópolis.

A taxa é de R$45 e não será exigida leitura prévia de obra literária.

Os cursos oferecidos são: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biblioteconomia, Biomedicina, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física (Bacharelado), Educação Física (Licenciatura), Enfermagem, Engenharia Agronômica, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Química, Estética, Fisioterapia, Gestão Comercial (novo curso), Marketing, Medicina Veterinária, Pedagogia, Serviço Social.

Mais informações sobre o Vestibular no site www.uniformg.edu.br ou pelo telefone 0800 283 0494.

Matrículas

A novidade no Vestibular é o desconto que o Centro Universitário de Formiga concederá na matrícula. Os candidatos aprovados poderão efetivar as matrículas com os mesmos valores de 2016. Não haverá reajuste.

O desconto também será aplicado para os alunos veteranos.

Ressalta-se que os benefícios concedidos pela instituição, em qualquer modalidade de bolsa, não incidem sobre matrícula e rematrícula.