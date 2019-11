Há pouco tempo, Carla Vilhena deu o que falar ao fazer críticas a Maju Coutinho nas redes sociais. Mesmo após pedir desculpas, a jornalista continua sendo questionada sobre o assunto e em uma recente entrevista ao “TV Fama”, ela deu mais detalhes sobre sua atitude e negou ter sido maldosa em suas palavras.

“Eu errei ao não ter a percepção de quem eu estava falando. Não estava falando de uma pessoa qualquer, mas de uma pessoa que é um símbolo de muitas pessoas, como exemplo a ser seguido”, falou Carla Vilhena sobre o assunto.

Depois das declarações contra Maju Coutinho , a jornalista foi apontada como racista e se desviou das acusações explicando: “Eu sou tão não racista que não atentei para a cor da pessoa e para o passado de ataques a outras pessoas”.

Por falar em racismo, Carla Vilhena aproveitou para dizer que sofreu veto da Globo por tentar usar seu cabelo natural, como Maju. “Tentei usar muitas vezes meu cabelo que é crespo, mas nunca me foi permitido. O anterior do anterior diretor de jornalismo da Globo vetou expressamente meu cabelo. No ‘Jornal Hoje’ foi vetado e no ‘SPTV’ também”.