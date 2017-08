A Viação Campo Belo e a Viação Formiga receberam, na semana passada, o Prêmio Fetram de Qualidade do Ar 2017.

As empresas foram destaques no “Programa Despoluir” promovido pela Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de Minas Gerais (Fetram) em prol da melhoria contínua das empresas quanto à emissão de poluentes.

A finalidade do programa é premiar as empresas de Minas Gerais que possuem toda a frota dentro das normas de emissão de poluentes, após aferição e laudo por ônibus.

A premiação ocorreu no auditório do Setra/Sintram, em Belo Horizonte. Marcaram presença no evento o gerente geral da Viação Campo Belo, Haroldo Goulart e o diretor-presidente da Amep, Arlindo de Melo Filho.

O prêmio foi criado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), pelo Sest/Senat.