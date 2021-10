Os Estados Unidos vão retirar as restrições de viagens internacionais, a partir de 8 de novembro, para adultos estrangeiros que estiverem totalmente vacinados, incluindo turistas do Brasil.

A nova regra substitui o atual sistema que restringe o voo de estrangeiros de certos países e impõe outras exigências, como quarentenas obrigatórias.

Veja abaixo o que se sabe e o que falta esclarecer sobre a ida aos EUA:

Exigências para entrar

Quais vacinas valem?

Como comprovar a vacinação?

É preciso tirar visto?

Onde é possível tirar visto de turista?

As crianças ainda não estão sendo vacinadas. Elas vão entrar?

É preciso usar máscaras na viagem?



Além de totalmente imunizado, com as duas doses ou dose única (Janssen), o passageiro precisa apresentar um teste negativo de Covid-19 feito até 3 dias antes do embarque. O visto também segue como exigência.