Viajar de ônibus em Minas ficará mais caro. Foi publicado no Diário Oficial de Minas Gerais deste sábado (28), o reajuste médio de 8,89% no valor das passagens do transporte intermunicipal, ou seja, para os ônibus que circulam entre a capital e as cidades do interior, assim como entre essas cidades.

Os novos valores das passagens, que não incluem taxas de embarque em rodoviárias e pedágios, entram em vigor a partir deste domingo (29).

Com a entrada em vigor da nova tabela, sem tarifa de embarque e de pedágio, a passagem de menor valor passou para R$ 3,50, da cidade Curvelo a Inimutaba, por exemplo, e o maior valor, para R$ 298,80, de Uberlândia / Juiz de Fora. O valor da passagem de Belo Horizonte Divinópolis passará a custar R$ 43,00.

O reajuste anual, previsto no Decreto 44.606/2007 e nos contratos de concessão para a prestação do serviço, visa à correção da defasagem dos valores das tarifas ocorridos nos 12 meses antecedentes, considerando a variação dos preços dos insumos, tais como combustíveis, peças de reposição, manutenção, depreciação do veículo, tributos, remuneração da mão de obra, entre outros.

Importante lembrar que os valores da tabela constante na Resolução são tarifas-teto, pois, desde julho de 2017, as concessionárias que prestam serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal estão autorizadas a adotar tarifas promocionais em horários específicos, não sendo obrigatória a oferta da promoção em todas as poltronas de uma mesma viagem. Nos bilhetes de passagens adquiridos na promoção devem constar a inscrição “Tarifa Promocional”.

O Sistema Intermunicipal de Transporte de Passageiros conta com uma frota 4.392 veículos, que atende a uma média mensal de 5,5 milhões de passageiros.

A administração municipal realizou na noite de sexta-feira (27), a inauguração das obras que foram feitas no bairro Cidade Nova e região.

A solenidade de entrega da revitalização da avenida José de Oliveira – principal via de acesso à localidade e que estava em situação caótica antes da obra – e da primeira etapa da pavimentação do Bairro Balbino Ribeiro foi realizada na praça do Cidade Nova.

O evento contou com a presença de representantes do Executivo e Legislativo formiguense, nas pessoas dos vereadores Marcelo Fernandes, Wilse Marques, Flávio Martins e Sandrinho da Looping, além do chefe de representação do Estado de Minas Gerais em Brasília, Jaiminho Martins, e do ex-deputado federal Renato Andrade, que destinaram verbas para as obras.

Na ocasião, Jaiminho Martins comunicou que uma emenda parlamentar da época em que era deputado será destinada para Formiga, para a pavimentação do Bairro São Cristóvão, no valor de R$400 mil.

A dupla formiguense João Marcos e Nando ficou a cargo do show de inauguração. O evento faz parte das festividades de fim de ano preparadas pela atual gestão.

