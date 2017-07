A Prefeitura iniciou nesta terça-feira (18) o serviço de recapeamento das vias no entorno do Terminal Rodoviário Tancredo Neves. O trabalho está sendo realizado pela empresa Pavidez.

De acordo com a administração municipal, o recapeamento do Terminal Rodoviário é diferente do tapa-buraco tradicional. Neste, o buraco é recortado e a base é recomposta para que a capa seja colocada. Esse trabalho é o mesmo feito em rodovias e dura mais tempo.