O vice-embaixador britânico na Hungria morreu após contrair o novo coronavírus. Steven Dick, 37 anos, faleceu na terça-feira após testar positivo para a doença. Dick tornou-se vice-chefe de missão na Embaixada em dezembro de 2019.

Em um comunicado, seus pais Steven e Carol Dick disseram: “Steven era um filho, neto e sobrinho muito amado. Ele era gentil, engraçado e generoso. Sempre foi o sonho dele trabalhar no Ministério de Relações Exteriores e da Commonwealth e ele ficou muito feliz em representar nosso país no exterior. Estamos arrasados ​​com a perda dele e pedimos privacidade neste momento trágico.”

Ele iniciou a carreira em 2005 no Banco da Escócia como Trainee de Pós-Graduação, onde passou três anos, antes de passar para a Diretoria de Migração no Foreign and Commonwealth Office.

O secretário de Relações Exteriores Dominic Raab disse: “Estou desesperadamente triste com a notícia da morte de Steven e meu coração está com seus pais Steven e Carol. Steven era um diplomata dedicado e representava seu país com grande habilidade e paixão. Sentirá sua falta por todos aqueles que o conheceram e trabalharam com ele”, Disse.