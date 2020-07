O vice-prefeito de Oliveira, Chicre Adud, testou positivo para a Covid-19 após realizar um segundo exame clínico nessa terça-feira (30) no Hospital São Judas Tadeu.



A Secretaria de Saúde também testou cerca de 30 pessoas que tiveram contato com Chicre Abud e os resultados deram negativos.



Segundo o depoimento do vice-prefeito, gravado em um vídeo, ele não apresentou sintomas do coronavírus e a realização do teste ocorreu como forma preventiva.

“Fiz o exame, mas não tive muitos sintomas. Fiz porque me encontro com muitas pessoas e me preocupei em estar bem. Felizmente e imediatamente ao meu exame, a Secretaria de Saúde testou quase 30 pessoas do meu convívio familiar e que estiveram comigo desde semana passada e nenhuma dessas pessoas está contaminada”, destacou.