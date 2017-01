O vice-prefeito, Cid Corrêa, e o coordenador de políticas de turismo, Thadeu Alencar, visitaram na terça-feira (24), o 63º Batalhão da Polícia Militar, sediado em Formiga. Na oportunidade, eles se reuniram com o subcomandante da unidade, major Levy e com o capitão Alisson.

O intuito do encontro foi solicitar à PM mais policiamento no distrito turístico de Pontevila, incluindo Furnastur.

Segundo Thadeu, mais segurança na região é uma solicitação da população local, principalmente no período do Carnaval. “Faremos uma reunião posterior com membros da comunidade para esclarecer quais os pontos mais críticos”, explicou.

Cid Corrêa colocou a escola de Pontevila à disposição da PM caso os reforços precisem de abrigo. “Estamos fazendo adaptações no local, se for necessário que os policiais fiquem por lá durante o Carnaval, estarão bem alojados”, comentou.