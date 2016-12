O vice-prefeito eleito de Formiga, Cid Corrêa, participou de um encontro nessa segunda-feira (12) com o ministro de Ciência, Tecnologia e Comunicações, Gilberto Kassab/ PSD.

Na reunião, que contou ainda com a presença do deputado federal Jaime Martins/PSD, foram apresentadas orientações para cadastramento dos municípios em programas e projetos do Ministério da Ciência e Tecnologia e Comunicações.

Dentre os projetos foram abordados: Cidade Inteligente, Cidade Digital, Olho Vivo e Sinal de Telefonia Móvel na zona rural.

A reunião ocorreu no Sindicato dos Produtores Rurais de Pará de Minas.