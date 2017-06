O vice-prefeito e secretário municipal de Educação, Cid Corrêa, esteve nessa quarta-feira (7), em Brasília.

A visita à capital federal teve o objetivo de solicitar junto ao Ministério da Educação o desbloqueio de R$ 1,2 milhão para construir a creche de educação infantil do bairro Geraldo Veloso.

Para realizar o pedido, Cid contou com o auxílio do deputado federal Jaime Martins, que agendou a reunião com o chefe de gabinete do presidente do Fundo Nacional de Educação, Rogério Fernando Lot, e a coordenadora parlamentar do Ministério do Esporte, Luciana Melo.