O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), deputado Antonio Carlos Arantes (PSDB) testou positivo para Covid-19. O anúncio foi feito por ele em suas redes sociais.

“Diante do grande número de pessoas se contaminando com o Covid 19 em Belo Horizonte resolvi fazer o exame PCR para detecção do vírus e infelizmente testei positivo”, disse o deputado.

A mulher dele também fez o teste, mas o resultado foi negativo. O deputado disse que está bem e não tem nenhum sintoma.

Ele está em isolamento. O deputado Antonio Carlos Arantes é o primeiro parlamentar da ALMG a ter Covid-19.

A ALMG vem fazendo sessões remotas desde março deste ano por causa da pandemia do novo coronavírus.