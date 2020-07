As doenças cardiovasculares permanecem como principal causa de mortes no Brasil, responsáveis por mais de 30% dos óbitos registrados. Ao final do ano, serão aproximadamente 400 mil brasileiros mortos. Até então, infelizmente, não temos nenhuma novidade. O que se configura como uma triste tendência, no entanto, é o aumento do número de casos de infartos em adultos jovens.

De acordo com última análise do Ministério da Saúde, houve um aumento de 13% nos casos de infarto na população com menos de 30 anos. Estudo recente publicado pelo Colégio Americano de Cardiologia indicou que a incidência dessa doença permaneceu estável entre os mais velhos, porém, amplia-se em dois por cento ao ano entre os cidadãos com 40 anos ou menos. Mas o que temos feito de errado?

Na era dos computadores, smartphones e mídia social, o jovem torna-se cada vez mais sedentário. Os momentos de lazer não são acompanhados por atividades físicas. Entre as crianças em idade escolar, a obesidade triplicou nos últimos 30 anos. Da mesma forma, o diagnóstico de colesterol aumentado entre os mais novos cresceu.

O consumo de comidas processadas calóricas e ricas em açúcares faz com que essas crianças tornem-se os jovens adultos que podem morrer precocemente por infarto ou AVC alguns anos depois. Ao lado do crescimento do número de obesos, há aumento importante no número de diabéticos. Em 2030 haverá, conforme estimativa do International Diabetes Federation, mais de 500 milhões de diabéticos no mundo.