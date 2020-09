A Prefeitura de Formiga, por meio da Controladoria, realizou uma audiência para a prestação de contas referente ao segundo quadrimestre de 2020.

A apresentação foi realizada, nessa quinta-feira (24) e, em atendimento às determinações de combate à Covid-19, não contou com a presença do público.

No entanto, a audiência foi gravada e o vídeo completo foi disponibilizado pela Diretoria de Comunicação na página oficial do Executivo no “Youtube”: https://youtu.be/3a5o6CkJpAs .

A audiência é um cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 101/2000) e do preceito constitucional de transparência das contas públicas.