Imagens de câmeras de segurança do sistema penitenciário fluminense mostram o vereador carioca Dr. Jairinho, preso pela morte do enteado, o menino Henry Borel, ganhando um lanche do diretor do Presídio de Benfica.

As imagens foram publicadas pelo jornal “O Globo” nesta sexta-feira (16) e foram gravadas no dia 8, quando Jairinho e a namorada, Monique, foram presos. De Benfica, o casal foi separado — Jairinho foi para Bangu; Monique, para Niterói.

No vídeo, Jairinho aparece comendo e conversando com o diretor do presídio, Ricardo Larrubia.

Nesta semana, Larrubia pediu exoneração do cargo.