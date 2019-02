Uma câmera fixa no alto da Mina Córrego do Feijão mostra o momento logo após a barragem da Vale se romper no início da tarde da última sexta-feira (25), em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O “tsunami” de lama, minério e rejeitos avança rapidamente, engole veículos, máquinas, trem, prédios e encobre toda a mina.

O relógio da câmera marcava 12h28 e 31 segundos. Primeiro, aparece uma poeira do lado esquerdo, que vai subindo e se alastrando. Depois começa a aparecer a lama. No centro, uma estrutura da Vale, veículos e alguns funcionários. Um veículo branco e uma máquina tentam escapar, mas são cercados pelo “mar de lama” e somem.