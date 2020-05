O sistema de videomonitoramento da Prefeitura de Tapiraí identificou a placa do veículo utilizado no assalto a uma casa lotérica na manhã dessa quinta-feira (14).

Desde 2018, o Poder Executivo vem ampliando o sistema de videomonitoramento para trazer cada vez mais segurança ao patrimônio público e à população.

De acordo com a Prefeitura, hoje o município já possui quase 30 câmeras distribuídas em entradas/saídas e pontos estratégicos de Tapiraí e Altolândia em benefício da segurança de seus moradores, além da disposição em outros locais com intuito de proteger o patrimônio público.

A cidade de Tapiraí frequentemente era alvo de explosões na agência dos Correios, Sicoob e Casa Lotérica. Contudo através da parceria com a Polícia Militar desde o início da implantação do sistema de videomonitoramento que a cidade vem colhendo frutos em benefício da ordem e segurança local, não apenas inibindo indivíduos, mas também colaborando com a Polícia Civil em investigações, como neste último assalto registrado na casa lotérica.