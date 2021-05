A Vigilância Sanitária de Bambuí multou três estabelecimentos no fim de semana passado e esta semana por desrespeitarem as determinações do decreto de enfrentamento ao coronavírus. Entre as infrações está aglomeração causada nas mesas colocadas na área externa do estabelecimento e por não fechar no horário determinado no decreto.

Os proprietários já haviam sido advertidos por cometerem infrações durante a pandemia e agora foram multados no valor de 3 unidades fiscais do município no valor total de R$ 244,77. Se for reincidente a multa é dobrada e 20 dias de interdição cautelar. Se for reincidente pela terceira vez a multa é triplicada e 60 dias de interdição cautelar.

A Vigilância Sanitária continua com o seu trabalho incansável de fazer cumprir as determinações das autoridades de saúde e do decreto de enfrentamento da pandemia.

Fonte:Tv Bambuí