A Vigilância Sanitária de Formiga informou nesta segunda-feira (23), que suspendeu os atendimentos presenciais no município por precaução ao covid-19. A medida atende ao artigo 3º do Decreto Municipal nº 8.162/2020 e tem em vista a necessidade de ações não farmacológicas voltadas para a prevenção da transmissão do novo coronavírus.

De acordo com o órgão, o atendimento à população e aos regulados se dará apenas pelo e-mail formigavisa@gmail.com ou telefone (37) 3329 1167, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e de 13h às 16h. O atendimento presencial ocorrerá somente quando for imprescindível e mediante prévio agendamento.

A Vigilância informou ainda que foram suspensas as inspeções sanitárias para emissão e renovação de alvará sanitário por 60 dias. De acordo com ela, serão mantidas apenas as inspeções sanitárias em caso emergencial em que houver risco iminente ou dano à saúde da população.

“Já os alvarás sanitários dos estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário que vencerem entre os dias 20 de março e 19 de julho deste ano terão seu prazo de validade prorrogado por 60 dias”, ressaltou o órgão no comunicado.