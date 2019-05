Redação Últimas Notícias

A equipe de Vigilatos lidera o Campeonato Rural de Futebol Amador (Ruralzão 2019). O time conquistou a liderança após vencer, em casa, a equipe de Fazenda Velha por 2×0.

O duelo ocorreu nesse domingo (19), pelas quartas de final da competição. No mesmo dia,Pouso Alegra bateu Vendinha pelo placar de 1×0

No sábado (18), quatro equipes entraram em campo na comunidade de Papagaios. No primeiro jogo, Rodrigues venceu Albertos por 2×1 e os donos da casa ficaram no 0x0 com Paneleiros.