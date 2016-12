O Vila Esporte Clube (VEC) disputará, neste sábado (17), a final da Copa Super Craque. O time enfrentará o Bela Vista, da cidade de Cláudio.

A partida será realizada na cidade de São Gonçalo do Pará, às 15h.

O Vila conquistou a vaga para a final no domingo passado (11). O time venceu o Internacional por 1x0 com gol marcado por Igor Maia. A partida foi realizada no estádio João Francisco de Paula.

O Bela Vista conquistou a vaga para afinal também no domingo (11). O time venceu oTupanuara nos pênaltis por 5x3. A partida foi realizada em Carmópolis de Minas.