Após dois finais de semana sem jogar, o Vila Esporte Clube (VEC) enfrenta o Internacional em jogos de ida e volta na semifinal da Copa Super Craque Sub-17.

Neste sábado (3), as equipes jogam às 15h, em Carmo da Mata. Em outro jogo, no mesmo dia e horário, se enfrentam Bela Vista e Tupanuara, na cidade de Cláudio.

Já no dia 10, o Vila enfrenta o Internacional novamente. A partida será no estádio João Francisco de Paula, às 15h. No dia 11, jogam Tupanuara e Bela Vista, às 9h30, em Carmópolis de Minas.

Nas duas partidas do final de semana passado, o placar entre Internacional e Bela Vista terminou em 0x0, já o Tupanuara venceu a equipe de Niterói por 2x1.

A final da copa está marcada para ocorrer no dia 17 de dezembro em São Gonçalo do Pará