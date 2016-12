Neste final de semana, serão definidos os times que disputarão o título da Copa Super Craque sub-17. No sábado (10), o Vila Esporte Clube (VEC) enfrenta, novamente, o Internacional. A partida será no estádio João Francisco de Paula, às 15h.

No domingo (11), jogam Tupanuara e Bela Vista, às 9h30, em Carmópolis de Minas.

No final de semana passado, o Vila venceu o Internacional por 1x0, no primeiro jogo da semifinal da Copa. A partida foi realizada em Carmo da Mata, no sábado (3).

Na outra disputa pela semifinal, o Bela Vista Venceu o Tupanuara por 1x0, na cidade de Cláudio.

A final da copa será no dia 17 deste mês em São Gonçalo do Pará.