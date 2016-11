Gleiton Arantes

A diretoria do Vila Esporte Clube (VEC) promoveu um torneio de futebol beneficente no domingo (20). As partidasocorreram no estádio João Francisco de Paula (campo do Vila).

A ideia de promover o campeonato com o nome de “Torneio do Vicentinho” foi para arrecadar fundos para ajudar o tratamento de saúde do jogador veterano do Vila, Vicentinho.

“O torneio foi um sucesso. A Liga Amadora de Formiga (LAF) não cobrou para arbitrar as partidas em prol desse evento beneficente”, disse o diretor do masters do Vila, Helder Mantolvane (Snoopy).

Resultados:

Vila 1 (2x1) Clube Centenário

Nacional (1x0) Vila 2

Prefeitura de Pains (2x1) Amigos da Bola

Semifinais:

Vila 1 (2x1) Nacional

Amigos da Bola (1x0) Prefeitura de Pains

Na final, a equipe Vila 1 venceu Amigos da Bola por 3x1. Os destaques ficaram com Gabriel (gol mais bonito) Mateus Narizinho (melhor goleiro), Kia (melhor jogador) e Marcos Araújo (melhor artilheiro com 4 gols).