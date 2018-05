Por: Gleiton Arantes

A diretoria do Masters do Vila Esporte Clube realizou mais um Torneio Relâmpago. As partidas ocorreram no estádio João Francisco de Paula (Campo do Vila) no sábado (28).

O time homenageou Antônio de Fátima Dias “Tonho Bezerra”, que foi jogador do clube e Norberto Anselmo de Castro “Bete do Vila”, que foi jogador, treinador e presidente do Vila. Ambos contribuíram para a história do time.

Foram realizadas quatro partidas, com a participação de 42 atletas.

1° jogo: time A (2) x time (1)

2° jogo: time C (0) x time D (1)

O time A enfrentou o time C na final e foi campeão: placar 2x1.