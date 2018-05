A Fundação Educacional de Formiga-MG (Fuom) doou, na sexta-feira (11), bolas (tamanho oficial), calções, meiões e par de rede para o Vila Esporte Clube.

O repasse dos materiais esportivos foi feito pelo presidente da Fuom, Marco Antonio de Sousa Leão, para o presidente do clube, Geraldo César de Melo e para o tesoureiro Orlando Silva de Souza.

Os materiais serão utilizados pelos atletas do Vila na “Copa Interclubes”. Os representantes do clube agradeceram pelos materiais e convidaram para os jogos.

A reunião também contou com a participação da secretária geral da Fuom, Luciana Aparecida Bernardes, e do coordenador do Departamento de Patrimônio, Almoxarifado e Compras (Depac), Edson Geraldo da Costa.