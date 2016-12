Gleiton Arantes

O Vila Esporte Clube (VEC) conquistou no sábado (17) o título da Copa Super Craque sub-17. O time venceu o Bela Vista de Cláudio nos pênaltis pelo placar de 4x2. Os times empataram em 0x0 no tempo regulamentar.

De acordo com a equipe, o trabalho do treinador Márcio Massaroto, foi fundamental para a vitória. O artilheiro do campeonato foi o jogador do Vila Gabriel Oliveira, com 4 gols.

A partida foi arbitrada por uma equipe da cidade de Pará de Minas formada por Thiago Silva, Hamilton Silva e Dayber Gomes.

O Vila fez uma ótima campanha no campeonato, o time sofreu apenas dois gols em 9 jogos. A Copa Super Craque teve início em outubro e contou com a participação de 7 equipes.