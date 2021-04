Uma cena dantesca. Assim o médico cirurgião Felipe Lobo, do Hospital Municipal Doutor Gil Alves, de Bocaiuva (Norte de Minas), definiu o quadro do homem, de 54 anos, que teve o pênis decepado na zona rural do município e foi atendido na unidade hospitalar, na noite de segunda-feira (19).

“O paciente deu entrada (no hospital), conduzido pelos colegas do Samu de Olhos D’Água. (…) A gente deparou com uma cena dantesca, em que o paciente tinha sofrido uma extirpação do pênis e do escroto (bolsa dos testículos). Infelizmente, ele perdeu total a genitália externa. O que a gente fez, além da conduta inicial, foi levar o paciente para o bloco (cirúrgico) e controlar o sangramento”, relata o médico.

Em seguida, descreveu o cirurgião, “ele foi submetido a transfusão de sangue, limpeza da ferida… E o que foi possível fazer no momento foi a reconstrução da função urinária”.

Felipe Lobo também explicou como foi o procedimento cirúrgico. “Reinserimos a ureta na pele para preservar a função urinária, sem precisar usar sonda e nenhum outro instrumento para essa finalidade.”