Um espumante fabricado na Serra do Rio Grande do Sul foi eleito o quinto melhor vinho de 2017 pela Associação Mundial de Escritores e Jornalistas de Vinhos e Destilados, que anualmente lista os melhores rótulos do mundo. O Moscatel, da vinícola Casa Perini, pode ser comprado por cerca de R$ 40 no país.

O rótulo gaúcho ficou atrás de três vinhos australianos e um espanhol no ranking mundial, além de liderar a lista isolada de espumantes. A Casa Perini funciona no Vale Trentino, em Farroupilha.

“É um orgulho muito grande para a Casa Perini ter este reconhecimento”, diz o diretor da vinícola, Benildo Perini. Segundo ele, a colocação traz visibilidade não somente para a vinícola, mas para toda a região onde o vinho é produzido.

A região de Farroupilha, onde a Casa Perini está localizada, tem indicação de procedência (IP) para o cultivo da variedade de uvas Moscato, que é matéria-prima do Moscatel, reconhecida pela Organização Internacional da Uva e do Vinho (OIV). Benildo Perini descreve o espumante como “muito elegante”, com perfil aromático característico das uvas Moscato.

Além do espumante da Perini, outros 10 rótulos brasileiros entraram para a lista dos 150 melhores vinhos do mundo. Na 14ª posição está listado o espumante Garibaldi Chardonnay Brut, e na 32ª está o espumante Garibaldi Moscatel, ambos da Vínicola Garibaldi, também localizada na serra gaúcha. Confira os rótulos brasileiros que aparecem na lista:

5º – Casa Perini Moscatel, da vinícola Perini

Casa Perini Moscatel, da vinícola Perini 14º – Garibaldi Espumante Chardonnay Brut, da Vinícola Garibaldi

Garibaldi Espumante Chardonnay Brut, da Vinícola Garibaldi 32º – Garibaldi Espumante Moscatel, da Vinícola Garibaldi

Garibaldi Espumante Moscatel, da Vinícola Garibaldi 41º – Marcus James Espumante Brut, da Vinícola Aurora

Marcus James Espumante Brut, da Vinícola Aurora 43º – Garibaldi Espumante Prosecco Brut, da Vinícola Garibaldi

Garibaldi Espumante Prosecco Brut, da Vinícola Garibaldi 61º – Ponto Nero Brut Rosé de Noir, da Vinícola Domno

Ponto Nero Brut Rosé de Noir, da Vinícola Domno 65º – Ponto Nero Brut, da Vinícola Domno

Ponto Nero Brut, da Vinícola Domno 83º – Aurora Espumante Moscatel Branco, da Vinícola Aurora

Aurora Espumante Moscatel Branco, da Vinícola Aurora 117º – Zanotto Espumante Moscatel, da Vinícola Campestre

Zanotto Espumante Moscatel, da Vinícola Campestre 125º – Zanotto Espumante Brut, da Vinícola Campestre

Zanotto Espumante Brut, da Vinícola Campestre 144º – Privillege Peterlongo Espumante Brut Rosé, da Vinícola Armando Peterlongo