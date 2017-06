Minas Gerais, conhecida como a terra da cachaça tem ganhado outros títulos quando o assunto se trata de bebidas. Ficou conhecida como a Bélgica Brasileira, devido a sua alta produção de cervejas artesanais e agora é a vez do vinho projetar o nome do estado internacionalmente.

É o que mostra o resultado do prêmio Decanter World Wine Awards 2017, em Londres. Dos 27 vinhos brasileiros, cinco são vinhos elaborados no Núcleo Tecnológico Uva e Vinho da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig), em Caldas, no Sul do Estado.

O vinho Maria Maria Bel Sauvignon Blanc 2015, vencedor da categoria bronze, é de Três Pontas. A uva é plantada na Fazenda Capetinga, do produtor Eduardo Junqueira, e processada na vinícola Experimental da Epamig em Caldas. Já os vinhos da vinícola Guaspari – Vista do Chá, Vista da Serra, Vale da Pedra, Vista do Bosque – são produzidos em Espírito Santo do Pinhal (SP) em vinícola própria.

Tecnologia inovadora da Epamig

O sucesso no prêmio Decanter deste ano é reflexo de um trabalho de pesquisa exitoso da Epamig que aperfeiçoou a qualidade dos vinhos finos produzidos no Brasil em propriedades no Sul de Minas, Rio de Janeiro e São Paulo. Só no estado, cerca de 2,5 milhões de litros de vinho são elaborados, incluindo tintos, brancos e espumantes. Trata-se da técnica da dupla poda, que implica na inversão do ciclo produtivo da videira, alterando para o inverno o período de colheita das uvas destinadas à produção de vinhos.

O método consiste na realização de duas podas, uma de formação dos ramos no mês de agosto, e outra de produção no mês de janeiro , destaca o pesquisador da Epamig Murillo Albuquerque Regina, responsável por desenvolver essa iniciativa. A combinação de elementos: tempo seco, dias ensolarados e noites frias ocasionam na colheita de uma uva sã, de maturação plena, que apresentam mais aroma e maior concentração de cor, o que contribui para o incremento da qualidade do vinho. A iniciativa inovadora de se produzir vinhos finos na Mantiqueira teve início em regiões, tradicionalmente, cafeeiras como uma alternativa para diversificação de renda.

Segundo a enóloga da Epamig, Isabela Peregrino, a vinícola Experimental de Caldas tem funcionado como “incubadora” no processamento de uvas de produtores de Minas Gerais e de outros estados. Atualmente, são cerca de 20 produtores incubados.

Decanter World Wine Award

O prêmio Decanter World Wine Award 2017 foi organizado pela revista inglesa Decanter – uma das mais tradicionais e respeitadas publicações sobre vinhos no mundo. Contou com avaliação de mais de 17 mil vinhos, julgado por 219 experts, contando com 65 mestres de vinhos e 20 mestres sommeliers.