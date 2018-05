Pelo menos 20 pessoas foram presas em flagrante durante a operação “Luz da Infância 2”, que é realizada em 32 municípios mineiros, e cumpre 68 mandados de busca e apreensão.

A força-tarefa, coordenada pelo Ministério Extraordinário da Segurança Pública (MESP), é nacional e ocorre em 24 estados, além do Distrito Federal. O principal alvo do país, um advogado de 26 anos, foi detido em Uberlândia com 750 mil arquivos baixados.

Em Belo Horizonte foram 9 detidos, incluindo um reincidente. Outros 11 pessoas foram presas em cidades do interior do Estado. Um homem de 33 anos, flagrado no bairro Boa Vista, na região Leste da capital, já cumpria, em regime aberto, pena de quatro anos por armazenamento de conteúdo de pornografia infantil.