O isolamento social traz desafios e é acompanhado de violência doméstica em dois de cada cinco lares da Grande BH.



Além do afastamento, os motivos principais seriam a dificuldade de resolução de conflitos, sobretudo entre os mais jovens, o ambiente de desemprego e a queda de renda.



É o que mostra uma pesquisa do Instituto Olhar/Netquest/Crisp-UFMG sobre os conflitos gerados pela tensão no ambiente confinado.



Nos domicílios, foram observadas formas de violência por 35,8% dos 2.531 entrevistados em todo Brasil, enquanto em BH e região metropolitana essa percepção chega a 39,7%. Entre os entrevistados da Grande BH, 6,5% disseram que vivenciaram pela primeira vez uma situação de violência em suas casas.



Outros 9,4% afirmaram que formas de hostilidade já experimentadas desta vez ocorreram mais intensas, seja se prolongadas ou com uma escalada de agressividade.

A maioria soma 23,8% e percebe que a violência que conhecem dentro de suas residências se repetiu no ambiente de afastamento comunitário. A pesquisa se deu entre os dias 16 e 21 de abril.



O aumento da tensão dentro de casa durante a fase de isolamento recebeu classificações dos entrevistados de zero a 10. As mulheres da Grande BH deram a nota média de 6,42 para esse estresse domiciliar, contra 6,38 da média nacional feminina, e os homens assinalaram 5,69, superando média masculina brasileira de 5,59. Esse fator é destacado como preponderante em todas as residências onde se percebeu formas de violência com o isolamento social.



A violência que jamais tinha sido experimentada dentro de casa passou a ocorrer pela primeira vez nos lares onde as pessoas que responderam às questões tinham perdido o emprego em razão da crise ou eram desempregadas.



O aumento da intensidade da violência doméstica percebida pela pesquisa está mais presente entre os que sofreram redução da renda devido ao novo coronavírus e aos mais jovens entrevistados, com idades entre 16 e 29 anos.



“Percebemos a química explosiva da associação de isolamento, somada ao estresse, à redução da renda, à perda de empregos e a uma presença maior de jovens, como capaz de gerar mais violência doméstica. O isolamento potencializou esses fatores e isso explica a agressividade nos lares”, observa o responsável pela análise dos dados, o professor do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e pesquisador do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública (Crisp) da UFMG, Bráulio Figueiredo Alves da Silva.

Indicadores

Os pesquisadores criaram uma ferramenta com nove indicadores para balizar a presença de violência em casa. “Foi necessário essa ferramenta, porque muitas pessoas já naturalizaram as ameaças, as agressões psicológicas e outras, não as enxergando claramente como formas de violência”, afirma o pesquisador do Crisp.



Com isso, os entrevistados puderam identificar a ocorrência pela primeira vez, a recorrência e a intensificação de agressões. Tais acontecimentos foram separados em ocorrências de trocas de insultos, pessoas levadas a chorar por medo ou ofensa, ameaças de se atirar objetos ou de os usar para bater, o cumprimento dessa hostilidade, empurrões, bofetadas e chutes, espancamentos, ameaças com armas de fogo ou lâminas e agressões armadas.



A rotina em isolamento alterou várias dinâmicas, como a de trabalho que passa a ser levado para o domicílio, a jornada se ampliou, as cobranças, a necessidade de se empenhar nas tarefas domésticas e nos relacionamentos.



“O afastamento é físico e tem efeitos na saúde mental. As pessoas isoladas são forçadas a conviver mais. Isso pode ter um lado positivo, redescobrindo o papel da família, mas tem um lado perverso que mostra que o lar não é tão seguro assim”, observa o sociólogo.



Segundo ele, após esse período, boa parte dos relacionamentos atuais não serão mais os mesmos, podendo ser abalados ou fortalecidos pelo isolamento. “O poder público fez bem ao conter a propagação pelo isolamento. Mas, por outro lado, precisa criar mecanismos para que as pessoas ameaçadas possam acionar a polícia em caso de violência doméstica, criar mais oportunidades para que esses cidadãos não se tornem vítimas”.

Desafio é estimular denúncias



A polícia ainda considera um grande desafio cortar o ciclo de silêncio promovido pela violência doméstica e com isso ampliar as notificações, sobretudo sob a vigência de um isolamento que inibe denúncias e faz com que vítimas e agressores sejam obrigados a conviver.