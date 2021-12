Na última segunda-feira (27) do ano a previsão é de chuvas em todo o estado de MG e temperaturas mais altas principalmente na capital mineira.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é que as pancadas de chuva permaneçam no estado até o fim de semana na virada do ano. “Pode chover forte principalmente nas regiões Central, Zona da Mata, Sul, Oeste e Triângulo Mineiro”, conta o meteorologista do Inmet Claudemir Azevedo.

“Já no Norte e Jequitinhonha o volume de chuvas deve reduzir na virada do ano” ressalta o meteorologista.

Hoje o céu amanheceu claro em BH e há chance de pancada de chuva com trovoadas na capital, Metropolitana, Sul, Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri, Norte e Jequitinhonha. “Há também chance de ventos em torno de 50 km/h na Região da Faixa Norte”, alerta o meteorologista do Inmet.