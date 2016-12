O verão chegou com altas temperaturas a Formiga e o calor deve continuar no município no dia 31 com previsão de máxima de 30°C. Há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima deve chegar a 19ºC no sábado (31). No domingo (1º), os termômetros devem variar entre 20ºC e 30°C, também com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

A umidade relativa do ar poderá chegar a 32%, no final de semana.